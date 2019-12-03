廣告界5天罷工 「冀帶動其他行業」

倡業界罷工期間助黃店宣傳

參與集會者多戴上口罩，他們舉起「全民三罷，廣告同行」、「民憤在此」等標語，不時高叫「香港人報仇」、「解散警隊，刻不容緩」等口號。

活動發言人、廣告創作總監姚冠東稱，反修例運動至今已6個月，廣告人參與製作文宣，亦有不少同業被捕及受傷，廣告界已不能再忍，冀透過集會團結業界，上周向同業發網上問卷，收到960份回覆，八成贊成罷工。他又鼓勵廣告人在罷工期間幫各區黃色小店做宣傳，建立黃色經濟圈。

參與集會的廣告製作人曾小姐稱，早在11月11至15日已經罷工，在理大被警察圍堵翌日亦有罷工，她不滿警察強攻中大、圍堵理大，指摘警察濫暴、罔顧市民安全，而政府盲目支持警隊，令她感到很無助，除了製作文宣，唯有罷工。她認為單是廣告界罷工並不足夠，要金融業、保險業和公務員亦罷工，才有望迫使政府回應市民訴求。

（反修例風暴）