辦網媒印傭被遣返 稱入境處逼寫「滿意安排」

指不寫就不能返印尼

由Yuli朋友及工黨成員組成的支援組昨午發放Yuli離港前的公開信。Yuli在信中交代昨早離開青山灣入境事務中心情况，稱入境處人員聲稱未能致電其律師，約早上10時押送她離開。Yuli稱處方人員要求她寫說明表示「滿意安排」、「喜歡入境處做法」，遭她拒絕。她又稱處方說「不寫的話就不能返印尼」，令她「被迫」寫知道自己要返印尼的說明。她說返印尼後會把在青山灣入境事務中心的經歷寫出。

居港工作10年的Yuli與友人在facebook及「Migran Pos」網上平台報道反修例運動，9月被入境處以工作簽證過期為由拘押。Yuli代表律師鄒幸彤表示，早前處方以「不提證供起訴」撤銷對她的「過期居留」控罪，惟因其工作簽證過期而被羈押約28日，Yuli曾申請上訴，「令她離港時間較遲」，昨被入境處以《遣返離境令》押送離港 （並非「遞解」出境），鄒說︰「意味她仍有可能再申請工作簽證來港。」

入境處表示不評論個別個案，強調根據法例，任何在港違反逗留條件的人，處方均有權拘捕、拘留、檢控及遣返，處理每宗個案會按照法律及既定程序。

（反修例風暴）