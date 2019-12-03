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泛民憂港府限「制裁組織」入境 稱火上加油

【明報專訊】中國外交部昨宣布，制裁美國國家民主基金會（NED）、美國國際事務民主協會（NDI）、美國國際共和研究所（IRI）、人權觀察（Human Rights Watch）、自由之家（Freedom House）等「在香港修例風波中表現惡劣」的非政府組織。以上部分團體跟本港民主派有接觸，有民主派議員憂慮港府會跟從制裁，限制這些組織成員入境，稱等同火上加油。

資訊科技界議員莫乃光表示3月訪美時有會見「自由之家」成員，稱雙方一向有接觸，他亦有聯絡「人權觀察」，交流時難免觸及反修例議題，但近年已較少接觸NED、NDI和IRI。

莫認為，這5個組織與內地官方沒合作，懷疑有關人員早已被禁入境國內，故他認為中國政府今次制裁「意義不大」，且不明白會如何制裁，「有點摸不着頭腦」。但他說這些組織會訪港，憂港府不准有關組織人員入境，等同火上加油，讓人權組織覺得香港有問題。

黃之鋒籲小心孔子學院受制裁

2015年獲「自由之家」邀請訪華盛頓的香港眾志秘書長黃之鋒表示，雙方有保持聯絡。他稱該5個組織均沒駐港辦公室，不知內地如何制裁，亦不知制裁來做什麼。他反問制裁是否代表相關組織人員不能來港，若是的話，是否代表出入境政策由北京直接宣布；又稱中國在外地廣設孔子學院等組織，應留意他日會否也受同等制裁。

新民黨主席葉劉淑儀稱以上的美國非政府組織在港均有旁枝、辦公室，且非常活躍，亦會撥款予香港學者，但她不欲評論中國制裁的做法，說現仍要了解，目前亦不知香港會如何執行制裁，暫未見香港有相關法律可執行。至於港府會否不予有關組織人員入境，葉太說不欲推測，稱香港有審批入境的自主權。

政制及內地事務局至截稿前未有回應。本報昨電郵該5個組織查詢，至截稿前未獲回覆。

（反修例風暴）

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