中方禁美軍艦赴港 制裁5非政府組織

外交部發言人華春瑩昨批評，美方不顧中方堅決反對，簽署《香港人權與民主法案》，嚴重違反國際法及國際關係基本準則，並嚴重干涉中國內政。她說針對美方無理行為，中國政府決定即日起暫停審批美軍艦機赴港休整，並制裁多個非政府組織，包括美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察及自由之家（見表），稱它們在反修例風波中「表現惡劣」，通過各種方式「支持反中亂港分子」及「煽動港獨分裂活動」，對香港亂局負重大責任。外交部無交代制裁細節。

本報以電郵向被制裁組織查詢，未獲回覆。

指5組織表現惡劣煽動港獨

無交代制裁細節

美國國家民主基金會常被中國官方媒體批評，包括稱該會曾與佔中「核心」討論，出謀獻策，該會主要由美國國會資助。反修例運動期間，人權觀察多次發聲明，包括要求港府調查警察濫暴指控、批評禁蒙面法侵犯集會權利。自由之家曾譴責警暴並促請美國國會通過《香港人權與民主法案》。

華春瑩表示，中方敦促美方停止插手香港事務及干涉中國內政的言行，將根據形勢發展採取必要行動。

據《基本法》第126條，外國軍用船舶進入香港須經中央許可，對上一次美艦訪港是今年4月，當時為美國第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號（USS Blue Ridge）。港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌形容，美國軍艦能否赴港向來是中美關係的「寒暑表」，今次較特別是制裁美國非政府組織，做法是支持中方提出的「顏色革命」說法，也令民間日後對非政府組織工作有戒心，有利中國內部管治。他認為措施對美方影響輕微，中方是「擺姿態」，對國內人民展示自己非「紙老虎」。

袁彌昌：擺姿態 實際影響有限

劉兆佳：中美在港鬥爭會更激烈

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，中方在美國實施法案前已有反制措施，反映對美國「高度不滿」。他相信中方已料美國將反擊，但下定決心，不許外國勢力干預香港。他認為中央相信相關非政府組織在香港策劃衝擊中央或特區政府管治權，今次制裁是為防止美國進一步介入香港事務或聯同本地勢力衝擊國家主權及治權，「防範在中美博弈戰激化下香港成為美國用來遏制中國的棋子」，限制美國勢力在港的政治活動空間，維護國家安全，體現四中全會的決定。至於暫停美艦赴港，他認為實際意義不大，僅打亂美方軍事部署。他估計中美在港鬥爭會更激烈。

明報記者

（反修例風暴）

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