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2019年12月2日星期一
港聞二
Fullgear拉票贏區選 素人：選民支持抗爭
電費調整下周二立會交代 顧及經濟社會氣氛 政府促兩電遏加價
4賊刀槌劫金行 掠200萬元貨
處理壞車捱撞 警車甩轆兩警傷
全港首間全天候通波仔 獲醫局傑出團隊獎 瑪麗醫生憶開荒連踩48小時
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【明報專訊】（請看附圖）
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