網片教路揀鞋揀真皮 「女鞋國」吸6萬粉絲

2009年起，生意受淘寶影響，最先是加盟店不續約。隨後，自己的鞋店及鞋廠亦支持不住，到2015年全部結束。2017年，他賣掉深圳的單位套現，在香港成立「女鞋國」，向鞋廠訂造產品，透過網站銷售，又將內地興起的直播購物模式帶來香港。為盡快吸納粉絲，最初他每星期五晚都在公司facebook專頁上辦直播抽獎。只要曾看直播及留言就可參加。可惜一連8星期抽獎花了40萬元，發覺吸納到的6000多個粉絲有大半都是虛假的「僵粉」。抽獎送禮行不通，加上創辦初期鞋款亦有限，只好反璞歸真在直播中講解女裝鞋的知識，例如皮有多少種、如何分辨真皮假皮、如何保養等，慢慢凝聚一批忠實粉絲。

由月賣8對鞋 至營業額逾百萬

網店開辦首月，只賣出8對鞋，營業額4000多元；第二個月賣出12對，第三個月24對。其後營業額和粉絲數每月都有可觀增長。到去年底，公司每月營業額已超過100萬元。直至今年9月，營業額也高過8月。至於今年10月，營業額則和9月持平；與去年同期相比仍有增長。最近公司fb粉絲已超過6.1萬人，因為粉絲數目可觀，每星期二晚再多辦一場直播，介紹生活雜貨。貨品由合作商戶提供，公司毋須入貨，但每賣出一件都可獲佣金分帳。