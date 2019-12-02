手機App分析客戶心頭好 傳統零售新模式 金飾任換拓客路

明報記者 薛偉傑

「搜飾盒」共同創辦人林朝輝曾在內地創辦二手車交易平台「米車網」，一度發展至105間實體店。米車網主打二手名牌車，售價多為20萬元人民幣或以上。他和核心團隊認為，米車網的經驗可以應用到其他奢侈品。幾年前，他認識了大新珠寶創辦人施清咸，大家一直構思如何為珠寶零售業帶來新意。年前米車網被國企收購，林朝輝與施清咸着手籌備搜飾盒，今年1月在香港開業。與傳統的珠寶連鎖店相比，搜飾盒的商業模式有很大分別。

搜飾盒強調O2O經營模式，倚靠網站、手機App和社交媒體引流，每一個城市只會設立一間體驗店，節省租金開支，貨品定價便可較低。林朝輝稱公司重視收集數據，又首創「同價任換」機制。顧客購買一件首飾，售後任何時間都可拿回店舖更換售價相同的首飾，更換次數不限。若更換售價較高的首飾，則需補回差價。若更換售價較低的首飾，差價則可以儲在顧客的戶口內，留待日後再更換其他首飾時使用。

客人多加錢換購更貴產品 公司不吃虧

被問同價任換公司會否吃虧，林朝輝稱，實際上很少顧客會更換價錢相等或較低的首飾，大多數人會補差價換購更貴的貨品。他說，同價任換增加顧客重複上門頻率，持續帶來新收入。

另外，公司每兩月就會主動聯絡顧客，介紹適合顧客口味的新貨，邀請他們光臨店舖。同價任換的模式令顧客覺得是「換貨」，而不是「硬銷購物」，抗拒大大減低。顧客再度上門之前，搜飾盒早已透過後台系統收集他們瀏覽手機App或網站的習慣，例如點擊過哪款首飾的相片，又或停留某頁面的時間長短等。公司分析這些數據，更易掌握顧客心水。

林朝輝認為，傳統首飾店最大的問題，是顧客重複光顧頻率很低，做完一單生意之後，對方不知何時再來；除此之外，公司亦無從掌握顧客習慣，每名顧客的喜好和心目中的價位，沒有系統化的方法收集，只倚賴個別店員的觀察和記憶。公司希望扭轉這種情况，讓數據來說話。

任換貨變相低於市價收回黃金

黃金和鑽石的價格長遠向上，無限次任換，等於以低於市價的價錢來回收黃金和鑽石。該公司亦早與合作的9家內地珠寶廠協議，它們都會回收舊的金飾和鑽飾來再造新貨，不過由於鑽石不如黃金可熔掉重鑄，如有明顯花痕，公司可能會拒絕更換。

搜飾盒開業10個月，其手機App已有約2.6萬人安裝，當中約2000人（8%）曾經光顧。2000名顧客中又有約25%會重複光顧兩次或以上，購買兩件首飾或以上的亦有15%。

近月，搜飾盒擴展至包括香港與內地的5個城市。除了香港和深圳是該公司自營之外，茂名、泉州、晉江則由加盟商經營。至於首飾賣出的平均價格，香港大約6000港元，內地則大約4500元人民幣（約5100港元）。

另外，該公司月前已獲得兩名港商合共入股600萬港元，當時的估值已達到6000萬港元。

購買其他行業數據 啟發產品新構思

林朝輝很強調數據的重要，該公司除了收集顧客數據，還會向第三方數據公司購買數據，收集或購買的數據不限於珠寶行業。例如，早前某連鎖咖啡店推出一隻貓爪咖啡杯之後，賣至斷市。該公司便以貓爪、蜜蜂等小動物和昆蟲圖案設計一批新貨，將相片放在App內當眼處，換掉顧客開始看膩的四葉草和皇冠戒指。結果，不但點擊相片的人次大增，連實際購買的人次也增加了。