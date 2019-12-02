新地過渡房入伙近一年 印尼裔住戶配對6次上樓

香港社會服務聯會（社聯）首個於新界區的社會房屋「綠苑」，是新鴻基地產於今年2月，透過社聯將屯門寶華花園11個單位交予仁愛堂營運並協助家庭入住。綠苑每個單位約550呎，可住2至3戶，整個項目共11個單位可容納26戶，現時已有17戶、共37人入住；住戶需共用客廳、廁所及廚房。租金方面，計劃以家庭收入四分之一計算，不超過綜援的租金津貼上限。

居港20多年、印尼裔的伍太一家三口已申請公屋5年，今年7月入伙綠苑，與港人李先生一家四口共住。伍太本來居於荃灣一個約100呎的劏房，單位沒窗，9個月大的女兒在舊居經常打噴嚏，「擔心她的健康」，故另覓新居。然而，合心水單位租金需每月8000元，每月收入一萬多元的伍太根本無法負擔。

伍太一家申請入住「綠苑」，按計劃須與別人同住一室；由於印尼裔的身分，不少本地家庭不願與他們共住，經6次配對後終遇上李先生一家四口。

李氏夫婦分別育有13歲及9歲的女兒，同樣申請公屋5年。他們本來租住天水圍一個居屋單位，今年舊業主突然將租金由9000元加至1.1萬元，令月入約1.7萬元的李先生不勝負荷。他成功申請入住「綠苑」，現時每月租金只需約5000元。

兩家相處融洽互助

港人李先生：伍太廣東話純熟

李先生說，本擔心伍家不諳粵語，但發現伍太廣東話非常純熟，「又可以用簡單英文與伍先生說話」。他說，有一次小女兒生病，但自己要上班，幸得伍先生在家照顧女兒，兩家庭現時相處融洽。

新地執行董事郭基煇表示，綠苑屬新地較大型的社會房屋項目，構思計劃時希望項目比較「即食」，寶華花園單位只需翻新就可交給社聯；項目由今年2月起計為期3年，相信以後可以續租。郭基煇又說，新地正在構思其他過渡房屋計劃。