全港首間全天候通波仔 獲醫局傑出團隊獎 瑪麗醫生憶開荒連踩48小時

明報記者 朱韻斐

千禧年代起，冠狀動脈介入治療（俗稱通波仔）被認為是急性心臟病最有效的治療方案，瑪麗醫院於2007年籌備，並於2010年提供24小時通波仔。該院心臟科副顧問醫生譚礎璋說，起初團隊僅得3名醫生和5名護士候召，每人一周候召3至4日，相當辛苦，「試過年三十晚團年飯被召，你會想『年三十晚都要回醫院？』但心臟病是生死之間，你不回去別人可能過不到年了。這也是我們的動力。」

年三十晚被召「不回去別人或過不到年」

日間巡房和應付門診外，還要兼顧晚間緊急通波仔。心臟科副顧問醫生黃曜東憶述，「看了一天門診，剛巧還有兩三台手術，做完就天光，又開始另一天工作，最長連續工作48小時。」記者驚訝反問，「連續48小時？」黃曜東平淡地回應「不出奇啊」，譚礎璋插話「差唔多啦，連續做30幾40小時，連續30天，天天上班都不出奇」。

為了病人而不時爽約，黃曜東曾令家人失望，幸得體諒，例如侄子百日宴，剛到酒樓又被召回醫院，家人反安慰「你食埋粒燒賣先走啦」。工時長外還有高壓，「睇場戲都唔會，因為你唔知幾時會被召回院，候召日子往往睡不熟，是無形壓力」。

長期候召壓力大 使命感促使堅持

營營役役仍一直留下來，團隊成員的結論是使命感。心臟科護士陳俊安曾在一個冷雨夜凌晨被召回院，形容當下「不爽」，但回到手術室看見門外圍滿病人家屬，躁意全消，「明白小小付出幫到病人和全家，自己是如此責無旁貸」。心臟科病房經理陸慧心亦試過回家一打開家門就被召回院，手術後回到家再被召，如是者一日三過家門而不入，但歷來兩次在手術枱上看見自己所住大廈的鄰居，就確切感受工作正服務社區。

「我們見過太多病人因我們回去才救得到，這份使命感叫我們堅持做下去。」黃曜東憶述初加入瑪麗心臟科看門診時，有病人突然心跳停頓，自己跑去為病人心肺復蘇，一邊聯絡心導管室留位做手術，「我們由正院跑住推病人到K座，氣都喘，真係好似電視劇」，病人最後於30分鐘內通波仔，當晚已自行呼吸，翌日更可落地行走，「這對我來說是很大鼓勵，工作真的能幫助到病人」。

人手增壓力稍減 聘新血看有否「救人心」

譚礎璋認為，24小時通波仔靠團隊多年來的合作和犧牲才能提供，經過9年，瑪麗心臟科已獲額外資源增聘人手，目前有5名心臟科專科醫生和10名護士，黃曜東現在亦有時間去旅行，而24小時通波仔亦已拓展至九龍區的醫院。瑪麗心臟科今年亦獲醫管局頒發傑出團隊獎。

譚礎璋透露，團隊仍有空間聘更多新血，但申請不算踴躍。黃曜東解釋，「入我們團隊預了辛苦，我們會看申請人是否本着救人的心盡心盡力、有團隊合作精神我們才會收」。