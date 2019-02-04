4賊刀槌劫金行 掠200萬元貨

現場為土瓜灣道245號地下萬昌珠寶金行，昨午3時許，4名賊人闖入金行，用利刀指嚇職員，再以鐵槌狂扑店內其中一個飾櫃，防爆玻璃被破開一個洞，賊人掠去一批金飾，登上門外一輛接應的士，往紅磡方向逃去。金行負責人經初步點算後，相信被劫走約值200萬元金飾。

警方接報趕赴現場，拉起封鎖線調查，金行飾櫃玻璃被砸至下陷，碎片散落一地，探員事後翻看閉路電視片段，鑑證科人員套取指模協助蒐證，暫列行劫案處理，通緝介乎20至30歲的4名戴口罩賊人，由九龍城警區重案組跟進，暫時無人被捕。現場消息稱，賊人在金行遺下一個袋。

上月17日晚，4名戴口罩蒙面賊人闖入荃灣鹹田街61號地下一間珠寶金行，以利刀指嚇店員，用斧頭砸爛櫥窗及飾櫃，掠去約250萬元金飾，其後登上一輛接應車輛逃去，據悉接應車司機持有類似手槍物體。警方事後通緝5名男子。

上月25日，3名賊人以鐵槌狂扑旺角廣華街1號一間表行櫥窗，玻璃被砸至出現多個蜘蛛網裂紋，惟未被擊破，賊人事敗逃去，表行沒有損失。