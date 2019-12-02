電費調整下周二立會交代 顧及經濟社會氣氛 政府促兩電遏加價

明報記者 馬耀森

環境局回覆查詢表示，政府正按《管制計劃協議》與兩電檢討2020年電費，預計年底前會有結果。發言人表示，考慮到當前香港經濟狀况，財政司長已於8月宣布為每個電力住宅用戶戶口提供2000元電費補貼，以減輕市民生活負擔。政府會盡快向立法會財務委員會申請撥款。

中電及港燈的新《管制計劃協議》分別於去年10月及今年1月生效，准許回報率降至8%，但兩電今年電費不減反加，中電及港燈今年的電費分別較去年上調2.9%及6.8%。

中電原預測加5.9％ 港燈8.9%

兩電根據獲政府批准的5年發展計劃，預測明年電費會上調5.9%（中電）及8.9%（港燈），當中基本電費及燃料調整費都會增加，以燃料費加幅較高，中電預料每度電會增至32.4仙，加幅達16.5%；港燈則預計明年燃料費會增至25.8仙，加幅10.3%，主因是兩電需增加天然氣發電比例。

增燃氣發電 燃料費料飈

環境局發言人表示，中電和港燈的燃氣發電比例分別為26%和32%，全港整體燃氣發電比例為約28%；為達至政府定下的環保目標，明年全港燃氣發電比例將大幅提升至約50%，由於天然氣成本遠高於煤，故兩電預測明年燃料費均會大增。

兩電過去被指高估來年燃料費，以致電費增加，而由於燃料費屬實報實銷，兩電省下的燃料費會儲起，但在新《管制計劃協議》改為每個月調整一次，以免燃料帳「水浸」。

兩電燃料帳金額遜以前 「穩價」作用有限

環境局回覆稱，截至2019年6月30日，中電與港燈的燃料價格調整條款帳分別為7.28億及7.73億元，雖高於兩電預測，但較數年前以10億元計的金額為低，若以該筆款項補貼電費加幅，料作用有限。至於兩電另一筆「儲備」電費穩定基金，亦未有豐厚「進帳」，截至6月30日，中電與港燈分別為7.04億及9.82億元，「穩定」作用亦有限。

學者：押後資產入帳降燃料費預測 可紓加幅

不過，城大能源及環境政策研究所總監鍾兆偉表示，兩電可透過兩招壓低電費加幅，包括將部分資產押後入帳，紓緩基本電費加幅；另外調低明年燃料成本的預測，則可紓緩燃料費加幅；在這情况下，政府或毋須再動用公帑補貼電費。

鍾兆偉說，兩電去年預測未來幾年電費走勢時，認為燃氣發電比例將大增，故推算未來幾年的燃料開支會有大幅增長，但過去一年國際天然氣價格起了變化，例如不再與油價掛鈎，而隨着兩電的海上天然氣接收站最快明年投入服務，他推算運載天然氣的船的容量足夠兩電使用，毋須再依賴西氣東輸，到時可從世界各地輸入價格較具競爭力的天然氣，故認為未來幾年燃料費加幅會低於兩電去年預測。