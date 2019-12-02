Fullgear拉票贏區選 素人：選民支持抗爭

明報記者 羅嘉凝

40歲的蕭德健一直做社會服務研究，研究露宿者、青年服務等，現職浸會大學社會科學院副研究員，過去從沒想過參選。直至見到反修例運動的前線抗爭者被打，他幻想不足2歲的女兒長大後若問起他做過什麼，他希望可以答，「當年為了守護你未來，無論成敗，當年總算盡全力戰鬥過」。於是，他這個荃灣人為了買張「贖罪券」，9月中「空降」到旺角北這個「白區」。

大學研究社會服務

將知識搬到旺角 辦街頭講座

蕭德健想透過參選做社區宣傳支援這場運動，用抗爭者形象傳遞信息。10月初，他於旺角辦第一場街頭講座，題目是「到底我們為什麼要臣服於一個政權之下？由利維坦到社會契約論」，出乎意料吸引60多人。

他想將院校教的帶到社區，令街坊不止喊支持或反對，而是能建構出一套完整的說法及理解這場抗爭，「陳健文當年講公民社會活躍化，他當年教的，我現在背番出來」。

選舉期間他戴頭罩、防毒面罩，有街坊反映憂投票時認不到他，他至上月18日開始不戴頭盔，19日才拍一幀有露面的宣傳照，23日下午4時宣傳單才到手，24日已是投票日。

街坊憂投票不認得

區選前一日傳單終露面

對手黃舒明上屆約1712票，他分析投票率要達54.4%，才有勝算，最終黃得票2076票，而他則僅贏85票。他隨後戴頭盔、口罩謝票，本意想隱沒自己，冀將功勞歸予所有抗爭者，卻被罵他消費抗爭者，「老套講句就是你想傳遞的信息與別人接收的信息不同」，他遂以真面目示人，平衡各方意見。

研另類「蛇齋餅糉」 社區探訪團

對於具體計劃，他很多時會答「不知道」。問他發現當區有何問題，他說是樓宇維修、交通、衛生等，但他想解決的卻是貧窮問題，希望日後找青年到舊樓逐戶記錄居民所需，這樣才能貼近民意。

他亦構思一些另類的「蛇齋餅糉」，又舉例建制派搞旅行團，他研究可否辦社區探訪團，因區內有學聯、六四紀念館、基督徒學會等，並希望每月至少舉辦一場街頭講座。

他認為抗爭不止遊行示威，更包括黃色經濟圈、搶議會議席，而將議題帶回社區做意識形態提升亦是抗爭，「尤其當見到這場抗爭不止一兩個月，甚至不是一兩年，可能是10年、20年，就要改變整個意識或政治文化」。

（2019區選）

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