區會變天 曾諮詢項目再起爭議

運輸及房屋局提交立法會的文件指出，2024/25年度及以後落成的公營房屋項目，大部分處於初期規劃及設計階段，其中去年10月至今年9月的一年內，房委會已就26個新公營房屋項目諮詢區議會（見表）。

屯門3000伙項目 候任區議員:九成居民反對

在屯門「富新」選區，政府提出改劃湖山遊樂場一幅1.89公頃土地以興建3幢公屋，提供2940個單位，料明年中向立法會申請撥款，先展開道路及污水設施工程。當區候任區議員李家偉稱，區議會今年初討論時，大部分街坊不清楚內容，9月他就計劃做問卷調查，發現九成居民反對項目。他說該區交通配套不足，居民主要乘巴士出行，但繁忙時間候車要排長龍，促請當局先改善區內交通及增加街市等社區設施，否則恐怕引起居民不滿。他長遠希望區議會諮詢能增加透明度。

羅健熙：部分閒置地可再交區會討論

身兼南區區議員的房委會建築小組委員羅健熙認為，因應區議會變天，部分閒置用地或社區項目有條件再交區議會討論。他以南區為例，稱社區一直倡議遷置黃竹坑香港警察學院，騰空土地作住宅發展，但政府漠視建議，認為現時可重新考慮。