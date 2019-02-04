特稿：長策月內出爐 公營屋數年續難達標 政府消息：缺口無擴大 房委成員：追落後未見改善

明報記者 黃俊鋒

去年底公布的長策報告，把2019/20至2028/29年度的房屋單位供應目標下調至45萬個，公私營房比例則由六比四改為七比三，即未來10年公營房屋供應目標升至31.5萬個，惟可建單位僅24.8萬個，目標和建屋量之間的缺口，由4.3萬個擴大至6.7萬個。

2024後5年 每年要建4.2萬伙

運輸及房屋局11月底向立法會提交最新資料顯示，房委會於2019/20至2023/24年度提供9.53萬個公營房屋單位，連同房協提供5400個，合共10.07萬個，只及5年需建15.75萬單位的64%。換言之，在2024年後的5年內，公營房屋需額外多建5.68萬個「追落後」，連同原本興建的15.75萬個，即2024/25年到2028/29年共建21.43萬個，平均每年興建4.286萬個單位。

對於公營房屋供應「斷層」，政府中人指出，現時來看較難出現大上大落情况，若要大幅度收窄尚欠單位差距，恐怕到十年目標的最後兩三年才見到顯著效果，即未來數年無法填補房屋短缺的缺口，因任何一個十年延展計劃，首數年有很多項目已經比較固定，惟較後時間的項目存在不少變數，關鍵是土地供應是否到位。

政府中人亦稱，政府自2003年起停建及停售居屋，經過10多年，直至2014年才恢復積極覓地，且不少並非「熟地」，「生地」要多花2至3年時間轉為熟地，故2014至2020年新增單位數量並未明顯增加，供應量需待十年目標較後時間才見較大增幅，以現時數據來看，差距大幅增加或收窄機率不大。

房委成員促積極引用收地條例

立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛認為，公營房屋供應持續落後令人擔憂，供應斷層未來數年或進一步惡化，他認為政府須積極引用《收回土地條例》大力興建公屋，並要加快處理規劃程序。

房委會建築小組委員余烽立稱，暫時未看到「後五年」的公營房屋「地從何來」，要縮窄公營房屋供應的缺口，很大程度視乎政府引用《收回土地條例》及發展棕地的力度，以及土地共享先導計劃的參與反應。另一名小組委員羅健熙估計，過去一兩年政府沒有推出大型造地項目，料12月公布的長策報告，仍未能縮窄公營房屋尚欠6.7萬個單位的差距，促請政府改變固有思維，更積極引用《收回土地條例》和發展棕地等，以增加建屋量。