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2019年12月1日星期日
港聞一
山竹塌樹成「波浪」 教堂模型用真土 鹽田梓藝術節 歸家體味感恩
周末導賞團額滿 另有曬鹽茶粿工作坊
患睡眠窒息症六旬漢車內猝死
警247萬購反無人機系統
特稿：長策月內出爐 公營屋數年續難達標 政府消息：缺口無擴大 房委成員：追落後未見改善
區會變天 曾諮詢項目再起爭議
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周末導賞團額滿 另有曬鹽茶粿工作坊
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【明報專訊】以「天、地、人」3個主題貫穿3年的鹽田梓藝術節，今年以「天」為主題，展期由昨日至12月29日，所有周末導賞團已額滿，另還有曬鹽技藝和客家茶粿製作工作坊等。
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山竹塌樹成「波浪」 教堂模型用真土 鹽田梓藝術節 歸家體味感恩
周末導賞團額滿 另有曬鹽茶粿工作坊
患睡眠窒息症六旬漢車內猝死
警247萬購反無人機系統
特稿：長策月內出爐 公營屋數年續難達標 政府消息：缺口無擴大 房委成員：追落後未見改善
區會變天 曾諮詢項目再起爭議
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