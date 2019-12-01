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周末導賞團額滿 另有曬鹽茶粿工作坊

【明報專訊】以「天、地、人」3個主題貫穿3年的鹽田梓藝術節，今年以「天」為主題，展期由昨日至12月29日，所有周末導賞團已額滿，另還有曬鹽技藝和客家茶粿製作工作坊等。

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