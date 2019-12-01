山竹塌樹成「波浪」 教堂模型用真土 鹽田梓藝術節 歸家體味感恩

「開放式博物館」一個月 展17組藝術品

在西貢小島上的鹽田梓村，對外交通倚賴來往西貢市碼頭的街渡，船程約15分鐘。甫下船，碼頭有一片彩虹色風鈴裝置，作品參考鹽田梓地勢呈波浪形，以竹、不鏽鋼等製成，伸手一掃，清脆悅耳的聲音會讓人心境平靜起來。設計師鄭志明說，作品由一衆建築系學生構思，因碼頭是村民出入小島必經之點，作品取名《歸家》（圖1）。

鹽田梓依山伴水，從碼頭往前走，有一個名為《流波‧行雲》（圖2）的大型木頭裝置。驟眼看，裝置以多塊平面木頭砌成曲線形態，似山脊線，又似波浪。藝術家黃卓健表示，山竹去年吹倒村內3棵老樹，包括芒果樹、大葉合歡及朴樹。他於是找來工人把樹木運出去，砍開共30大塊，加工後再運回村。鹽田梓村村長陳忠賢笑說，每塊木頭都「有血有汗」。

現在裝置宛如一張大長櫈，黃卓健說裝置可坐也可躺，鹽田梓男村民均為漁民，每次上岸回家都會感恩，會摸一摸岸上的石墩；此作品放置在石墩上，也訴說居民世代與風浪搏鬥的故事。

鹽田梓有不少村屋已荒廢，沿山路走，偶爾在村屋見玻璃畫，令無人居住的建築增添色彩及生氣。藝術家姜立如說，從村民口中得知不少昔日的鹽田梓故事，例如收割莊稼、嫁娶習俗等，故將他們的故事放入玻璃畫。

1比87模型 500小時工夫

看過村內藝術品，乘街渡回西貢，還有一個像真度極高、1比87的鹽田梓模型《鹽田梓》可細賞（圖3）。模型展示了鹽田梓的天主堂、村校及天主教「聖體出遊」儀式。藝術家安泰說，為炮製這個模型，他一共花了近500小時，多次到鹽田梓爬上建築物，逐一量度每個部分、每個字的大小。為求令作品更有溫度，他用了鹽田梓的泥土及植物鋪設模型的土地。

近年村民積極修復鹽田，其鹽場（即多個鹽田組成的整個場地）復修項目，於2015年獲聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護傑出項目獎。目前鹽田能產鹽，鹽場統籌David表示，最好的鹽巴就是大粒、四方結晶，內呈十字；最近天公作美，一段時間沒下雨，加上沒移動鹽巴，鹽田梓也能出產這種鹽（圖4）。他說，擬把這些鹽巴作紀念品贈送出去，將來達到衛生標準後，或賣作食鹽。

旅遊事務助理專員周韻琴表示，鹽田梓藝術節希望能提供「六感」體驗，除五官外，最後一感是「感恩」。她又說，雖然島上並沒有價值數百萬的藝術品，但盼通過藝術，能帶領大家欣賞村內的文化、歷史、宗教，以及人情味。

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