【Emily】民建聯漁人得利 沙田泛民輸一席 區選撞區致敗 阿廷拍片道歉

阿廷話完全感受到市民嘅失望同唔開心，劉青嘅得票不如預期，但佢喺反修例運動勞心勞力、遇過襲擊，選舉結果亦令佢受到「一定打擊」。阿廷話同劉青已經汲取教訓，未來要做好民主陣營中嘅協調溝通工作，免重蹈覆轍。

區諾軒鄺俊宇為素人開班

另邊廂，區諾軒同民主黨鄺俊宇就分別開班傳授做區「秘笈」。鄺神噚日喺立法會開兩小時「雞精班」，有60個新當選嘅候任區議員嚟聽書，學點樣建立個案嘅紀錄系統、組織同文宣等等。鄺神話「蛇齋餅糉」要做得比對手好，講解點解搞「街坊下午茶敘」咁重要，因為要同街坊透過呢啲活動建立關係，咁街坊有事先會搵你幫手。佢話學生反應好熱烈。

區軒就為「公民實戰論壇」做講者，教授「新手區議員秘笈」。佢話自己私下都有開班，希望小班教學，20人一班，教嘅包括議員辦事處要有啲咩；請人方面，佢建議唔好淨係請年輕人，因為較年長嘅人可能同年紀大啲嘅街坊溝通得好啲。