海關破10年最大宗走私凍肉 540噸值5000萬 拘6骨幹成員

約一個多月前，海關發現有不法集團利用無冷凍設備的漁船船隊走私貴價凍肉，經調查後前日採取聯合行動，關員在油麻地公共貨物裝卸區發現有人將凍肉運上4艘漁船，漁船其後分別取兩條水道，準備由香港東南面水域走私到內地，海關在第一艘漁船離開香港水界約兩海里範圍時將它截停，同時在本港不同水域將另外3艘漁船一網打盡，行動中海關共派出過百名人員及多艘船。

來自歐美擬運內地 無冷凍設備

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍指出，走私凍肉分佈船上每個角落，大部分為牛肉，如牛肋骨、牛小腿等，凍肉來自歐美國家，暫未發現有豬肉，由於漁船無冷凍設備，相信這批凍肉會構成食用風險。至於這批凍肉走私到內地，海關估計是受中美貿易談判影響，加上內地海關總署對進口凍肉實施審查制度，故內地對凍肉供應較緊張。被捕6名本地男子介乎52至64歲，均為集團骨幹成員，不排除將來有更多人涉案被捕。

連同是次案件，海關今年共破獲9宗海路走私凍肉案件，檢獲約976噸凍肉，相當於過去10年總和1.3倍；今年檢獲的走私凍肉總值約6400萬元，相當於過去10年總和2.6倍。