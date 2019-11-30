誤殺野戰迷罪成 首被告稱曾認罪求減刑

次被告謀殺罪成囚終身

被告依次為地盤工人嚴汝衡（27歲）和海事處小輪助理員周正賢（21歲）。兩人被控於2017年5月28日一同謀殺郭葦諾。謀殺罪成的次被告沒有求情，依例被判終身監禁。

首被告代表大律師昨求情時引述18世紀末、在英屬美國發生的「波士頓大屠殺」事件，案中英國軍官在衝突中射殺美國平民，法庭最終尊重證據及陪審團判決，判處軍官謀殺罪脫，誤殺罪成，免卻他們死刑。

根據法例，被告若誤殺罪成，最高刑罰可被判終身監禁。代表大律師希望法庭參照該案原則，尊重陪審團裁決，以誤殺罪為量刑原則；而次被告早已承認誤殺罪，但不獲控方接納才開展審訊，盼法庭給予他認罪的刑期扣減。法官表示需時考慮，將判刑押後至下周五。

次被告早前自辯稱，在山上先遭事主多次施襲，他其後搶過鐵通反毆事主頭部，及後發現事主神志不清，似是死去。

【案件編號：HCCC149/18】