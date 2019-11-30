藝術館今重開 便條「貼維港」成展品 11展覽打頭陣 入場設預約須安檢

位於尖沙嘴梳士巴利道的藝術館，內外較往昔摩登，外牆主要以立體纖維水泥板構件組成，並換上落地玻璃，陽光照射至館內，呈現不同投影。藝術館擴建後樓高7層，展覽空間增加四成，至一萬平方米。

吳冠中及英國泰納成看點

11個展覽打頭陣，包括「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」特展，將展出76件英國泰特美術館藏品，包括英國風景畫巨擘泰納與康斯塔伯的畫作及當代藝術大師大衛霍克最大型油畫。

回歸本地，藝術館設《香港經驗．香港實驗》及《原典變奏——香港視點》等展覽，展出不同年代本地藝術家作品，部分富本土情懷，如取材自公屋、地鐵。「小題大作——香港藝術館的故事」展覽就藉着作品背後的故事，展示香港藝術軌迹。踏入展覽廳，不時有字句投影在地面與牆壁，讓觀眾更了解作品，其中中國著名畫家吳冠中的經典水墨畫《雙燕》，燈光投射出兩隻燕子，在畫作上方飛舞。

水墨畫配燈光投影 助觀衆了解作品

今年適逢吳冠中誕辰100周年，藝術館設立「從糞筐到餐車——吳冠中誕辰100周年展」，展出逾百件展品，包括吳冠中及其家人捐贈的畫作如《都市之夜》、《水巷》。

被問到會否擔心受近日社會事件影響，藝術館總館長莫家詠稱已增加保安安排，如入場者需經X光掃描器安檢，料會推行一段時間。她說暫未有估算日後參觀人數。

除「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」特展需付費（成人30元），市民可免費入場參觀。為了令訪客參觀時更舒適，藝術館採用分段式入場，以平均分佈參觀者，訪客需網上預約登記入場。市民也可即場登記參觀，能否入場視乎人流而定。

■香港藝術館重開預覽視頻

http://link.mingpao.com/61444.htm

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676