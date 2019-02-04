【Emily】CY 《破冰》贈FCC主席

一年過去，CY噚日應FCC邀請演講，仲送咗本中文書《破冰：上海土地批租親歷者說》畀FCC主席Jodi Schneider。

CY演講主題係「中國70年及我看未來」。Jodi Schneider喺開場白提到，邀請到CY演講，正正反映FCC一直都致力為大家喺重要社會議題上提供多元意見同促進討論，反映新聞自由同言論自由嘅重要。午宴嘉賓不乏「梁粉」身影，包括前政府新聞統籌專員馮煒光同前中策組全職顧問高靜芝等。

CY送畀Jodi Schneider嘅中文書《破冰》，係講解1980年代上海土地改革嘅歷史，不過唔知Jodi Schneider睇唔睇得明。

話司馬文未「fact check」

CY喺午餐會上被南區區議員司馬文問到，點解之前要電郵警告香港人中央會停止供水，質問點解唔可以提供更有建設性嘅建議。

CY立即反駁話從來無寫過呢封信，並話自己個名唔係第一次被利用，叫司馬文「認真，阿Paul ，fact check（查證） 」。