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港聞
2019年11月29日星期五
港聞二
新田購物城停業現「羅生門」 黃定光：8月決定不經營 租戶：一直交租有新舖
聖誕報團跌15% 團費減5%
監考DSE訛稱無教補習社 中學教師控欺詐
梁振英：不驚訝區選結果 不應誇大 稱未知選舉「後果」 籲泛民勿不自量力
稱被拒觀察開票箱 落選者擬提呈請
6選區投票率逾八成
野戰迷被殺案 兩被告誤殺謀殺罪成
醫局撥7億加牀900迎流感 分流公院壓力 額外資助長期病患看私醫
運輸署研修例 助無人車合法路測
初企科技券改善安排 資助金額25％提早發放
涉冒簽便箋探女線人 警認有發展親密關係
荃灣地盤四級火 煙捲半空
嶺大學者訪1.5萬集會者 稱年輕人盼捍衛道德 袁瑋熙：政府須回應「嚴懲違規警」
「父權」學校也在摸索角色
尊子漫畫
【Emily】CY 《破冰》贈FCC主席
【Emily】贏梁福元父子 素人冀區會設7‧21調查組
【Emily】田北辰光頭警長隔空駁火
【Emily】陸頌雄自覺嘴形似梁君彥
【Emily】當選者劉家衡被當「天使」遭問價
【Emily】伍淑清入選「感動中國」人物評選
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【明報專訊】（請看附圖）
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新田購物城停業現「羅生門」 黃定光：8月決定不經營 租戶：一直交租有新舖
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