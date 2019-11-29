「父權」學校也在摸索角色

理大事件 中學校長當中間人

中文大學和理工大學先後發生激烈的警民衝突，袁瑋熙說大學成為戰場只是一個偶然。有別於中大本身有很強的網絡，校內的高層、學者、校友很快組成並介入事件，充當中間人角色，而理大的管理層似乎未能做到，反而是中學校長會擔當了這角色。

袁瑋熙回望運動的初期，認為中學管理層的打壓很厲害，結果惹來學生反感，標籤校長或個別教師是「衰人」。後來學校學懂了給學生空間，他留意到有中學不容許學生戴黑色口罩，老師會給學生外科口罩，學校、老師和學生之間出現磋商、妥協，「這絕對是好事，同學是非常欣賞，認為老師雖然幫學校，但會站在學生的角度」。

袁瑋熙說學生也會想，既然學校給他們空間，他們都要守一些規則，「有學生與學校約法三章，如果出事、影響學校聲譽便不做（反修例相關的活動）」。

學生角度出發 減少對立

袁瑋熙也發現，反修例為很多中學生的人生抉擇帶來巨大轉變，「有能力的中學生想去外國讀書，說要讀政治，但又擔心畢業沒有工作，甚至可說出是哪一件事令他改變。亦有天水圍的中學生跟我說，他本來想做警察，現在想讀法律，因為可為民請命」。

（Reboot Hong Kong）