嶺大學者訪1.5萬集會者 稱年輕人盼捍衛道德 袁瑋熙：政府須回應「嚴懲違規警」

明報編輯部

數以百萬計市民先後走上街表態，各人想法不盡相同，一班學者自反修例運動開始直接與示威者、年輕人對話作現場調查，當中包括嶺南大學政治學系助理教授袁瑋熙。「推動大家參與示威的原因，很主要是警暴。」他說，成立獨立調查委員會已「too little too late」（太少、太遲），政府要真正回應的，「一定要嚴懲違規的警察，這只是法律以內的事」，他從現場調查了解到，示威者明白在警暴背後，必須改革政治制度，才不會有下一個修例風波。

明報記者 馮樂琳

民主派在區議會選舉取得八成半民選議席，袁瑋熙認為，短期內可緩和近半年的激烈警民衝突，「選舉結果前所未見，有很多未試過的空間和可能，大型的示威、遊行雖會繼續，但激烈衝突應可緩和」，區選結果象徵在地區可建立一套新制度。至於特首林鄭月娥在區選後表示考慮成立「獨立檢討委員會（Independent Review Committee）」，他認為市民不會對政府有任何期望，甚至有市民嘗試建立自己的制度，如「黃色經濟圈」（支持同立場的店舖），「發展到一個點，就好似真的回不了頭」。

和理非撐升級 證文化改變

民調與現場調查的作用有別，前者可了解民意，後者可了解示威者想法的變化。反修例風波持續近半年，袁瑋熙在6月初至10月尾在集會現場訪問了逾1.5萬人，包括不同年齡層和學歷的參與者，了解其參與原因和訴求；他發現，在後排的和理非示威者同樣支持升級、支持暴力，「這個很有參考性，體現了香港抗爭文化的改變」。

政府不是沒有嘗試過伸出橄欖枝，辦了一場公開對話會，是一個「signal」（信號），表現出政府願意聆聽；他觀察到，雖然不少人批評對話會沒有用，但最少其後短時間沒有激烈衝突，「一星期後推出禁蒙面法，暴力突然提升，之後一直繼續，軟、硬哪樣有效？其實很明顯」。

袁瑋熙以中大校長段崇智為例，最初被學生罵「段狗」，一場與學生的閉門會面後，一夜間成了「段爸」，「不是要你條命，但至少（段崇智）給同學感覺是站在他們那一邊」。袁瑋熙認為示威者仍願意給政府機會，成立獨立調查委員會是極低門檻的妥協，但事到如今已是「too little too late」，重要是背後意義，政府要真正回應市民所關心的，「一定要嚴懲違規的警察，這只是法律以內可以做的事」。

錯失獨立調查機會

如今已「太少太遲」

根據警方的拘捕數據，被捕者學生所佔比例一直增加，6月至8月被捕的1046人中，學生佔257人；在本月11日的「三罷」行動，警方拘捕的287人中，三分之二是學生，年紀最小的只有12歲。與中學生多次交談的袁瑋熙發現，他們上街的原因比成年人更簡單直接，「最年輕出來的一班人，對道德的執著很強」。他說，學生眼見有人受傷、犧牲，被打的甚至是自己同學，自然刺激到他們從小學習的道德價值：賞罰分明、良知、同理心等，當見到竟然與現實不符，就會反問：「你（政府、警察）是不是違背了這些價值？」

示威後「學習」 看清問題根源

有中學生跟袁瑋熙說，最初參加示威是湊熱鬧，但在現場便明白發生什麼事，回家後會上網找資料，了解香港的體制、李家超和鄭若驊是什麼人，「他們是會學習的」。在示威現場很多學生針對警察，但學生都明白警暴背後的制度暴力，會質疑政府不與警察切割，為的是保護政權，「成年人不應該低估學生（遊行示威後）回去的反思」。

（Reboot Hong Kong）