涉冒簽便箋探女線人 警認有發展親密關係

被告張嘉諾（43歲）報稱高級警員，被控兩項使用虛假文書罪，以及兩項管有虛假文書交替控罪。雙方承認事實指出，被告以其上司、高級督察何惠文簽署的便箋分別於2017年3次到大欖女懲教所公事探訪還押的哥倫比亞籍女子。有證據顯示，被告跟該女子同名的女線人會面。

控方質疑女子是情婦 被告否認

已婚的被告與該女子因工作關係於2007年相識，被告承認多次持該女子女兒的出生證明書、攜同她的女兒私人探訪。控方質疑，女子不是線人而是情婦，被告隨即強調「佢係我線人」。被告承認「處理感情有唔好嘅地方」， 又稱2016年11月頻繁接觸後，「發展咗較親密嘅關係」。被告提供另一郵箱地址接收該女子的信件，他解釋，信件為私人性質，故不寄回公司；亦「冇理由寄去我屋企」。

被告稱，原相約另一偵緝沙展李志禮於1月10日探監，故前一天準備便箋，並交予上司何惠文簽署，由於還押編號有誤，當日未能探訪。翌日被告修改還押編號並交予何加簽；因李休假，被告一人前往探監，他刪去李的名字及修改日期後，再自行加簽。案件押後至12月10日作結案陳辭。

【案件編號：ESCC1082/19】