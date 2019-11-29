運輸署研修例 助無人車合法路測

自2017年中，運輸署先後發出「自動駕駛車輛行車許可證」予8輛不同型號的無人車，於指定路線測試25次。測試地點包括零碳天地、西九文化區、科學園等，但礙於法例規定仍未實行路面測試。

運輸署早前成立由業界、研發機構代表及專家組成的「香港自動駕駛車輛科技應用技術諮詢委員會」，運輸署表示，會與業界緊密合作，汲取無人車的本地測試經驗，制定長遠規管架構及相關法例。運輸署正草擬一份新的「自動駕駛車輛測試指引」，協助業界了解在現行法規下，於路上進行更複雜的無人車測試的要求。

引「監理沙盒」概念規管 業界：造就更多機會

另外，運輸署亦已着手研究法例修訂，目標透過「監理沙盒」規管概念，容許業界測試創新技術，並會與業界密切協作，共同訂定無人車規管模式及測試所需的條件和配套，以締造合適和安全的道路環境推動測試。運輸署表示，當無人車技術日趨成熟，相關的國際技術標準制定後，會適時制定長遠規管架構及相關法例，取代「監理沙盒」以監管無人車。

Urban.Systems為本港其中一個獲得「自動駕駛車輛行車許可證」無人車開發商之一，其營運總監梁文通表示，香港的道路系統密集而繁複，相信「監理沙盒」的規管形式可容許實地路面測試，造就更多測試機會。他又認為，「監理沙盒」的規管形式需與業界緊密聯繫，以收集足夠意見作改善。生產力促進局亦有參與無人車技術研發，首席創新總監張梓昌支持政府做法，認為現時無人駕駛技術於全世界仍處研究階段，香港可參考其他先行國家的成功和失敗經驗。