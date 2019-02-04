醫局撥7億加牀900迎流感 分流公院壓力 額外資助長期病患看私醫

目前普通科門診公私營協作計劃資助指定約3.4萬名高血壓和糖尿病公立醫院病人，每年10次以資助價50元向私家醫生求醫。醫管局將在12月至來年4月間，為參加計劃的病人提供兩次額外資助診症，每人最多可獲資助一次特敏福療程而毋須額外付費，望有助分流病人至私家門診。

調高加班津貼增服務人手

為提升冬季服務人手，醫管局從12月1日起至5月3日，特別酬金計劃可以一小時起計算，並會以參加計劃員工本身職級的相應薪酬計算特別酬金，鼓勵資深醫護參加；從來年1月1日起，特別酬金計劃津貼金額會增加10%；從1月27日（農曆正月初三）起，缺人嚴重的部門和時段包括公眾假期和星期日當值急症室和普通科門診的人員，以及在夜間和公眾假期間當值的病房護士和支援人員，所獲津貼將加20%。今年特別酬金計劃亦簡化文書申請程序，各部門將陸續開始轉用手機程式，讓員工登記參與計劃和記錄工作時數。

為鼓勵私家醫生到急症室和普通科門診提供兼職服務，從來年1月1日起，其時薪由約700元增至約1000元。自選兼職招聘亦從12月起，由原本招聘醫生和護士，拓展至招聘請放射師、物理治療師、視光師和醫務化驗師。

料冬至前後農曆新年流感高峰

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，公立醫院服務量暫時未有急升，預期第一輪服務高峰期會於冬至左右來到，第二個高峰則是農曆新年前後。今年醫管局提早於12月1月開展應對冬季服務高峰期的各項措施，已預先向各個聯網分配7.32億元撥款準備，目前已有57名自選兼職醫生及383名自選兼職護士，又預計能按需要開設超過900張臨時病牀，並增加超過2.55萬個額外普通科門診服務名額，其中5000個會在長假期間提供，應對將至的冬季服務高峰期。