稱被拒觀察開票箱 落選者擬提呈請

民建聯副秘書長陳學鋒表示，涉不公平個案包括有人多次排隊、有候選人助理着選民在特定候選人位置蓋印等，如有資料證實或提呈請。

參選青衣盛康的趙寶琴昨稱，點票時有544張問題票，包括剔號在圈外、多於一個蓋印，甚至疑似出現記號，僅30多張裁定廢票。她曾要求重點，票站主任原稱要換地方，其後卻確認選舉結果。該區當選人、民建聯梁嘉銘稱，點票期間雙方監察點票代理人都抽出選票稱有問題，部分涉剔號位置、蓋印力度，過往多正常計算，票站主任有讓雙方看問題票。她稱凌晨5時許因見大局已定故離去，無留意其後爭議。

另一人不滿544問題票 30多張裁廢票

參選八鄉北的李根銘稱，票站變成點票站後，票站主任一度不准許候選人、代理人進入點票範圍，他們進入後見票箱已開，無從得知會否有人放選票入內。他又稱，票站主任拿出來歷不明的公文袋稱是白票，但卻見有5張問題選票，票站主任更向他稱不記得處理白票指引。參選屏山北、以2票之差落敗的羅庭輝稱，選舉日對手在禁止拉票區與選民「攬頭攬頸」，對方助選團更質問村民是否「曬馬」、「跟邊度」等。本報曾致電李、羅當選對手鄧鎔耀、楊家安查詢，惟未能聯絡。

選舉事務處回應稱，投票結束後，候選人、選舉代理人及監察投票代理人可在票站內觀察票箱上鎖、場地轉為點票站、點票過程，根據法例，票站主任須裁決問題票是否有效，候選人等可檢查問題票並提申述，票站主任的決定為最終決定。處方並稱，票站主任可決定需否重新點票，候選人或選民不滿決定可提呈請。

（2019區選）