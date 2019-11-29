梁振英：不驚訝區選結果 不應誇大 稱未知選舉「後果」 籲泛民勿不自量力

稱建制得票較去屆立選多

梁振英昨應邀出席外國記者會（FCC）午宴演講，被問到民主派在區選大勝，政府應否視之為「改革公投（reform referendum）」，回應市民訴求，包括成立獨立調查委員會。梁振英回應稱，民主派的得票比例低於六成，建制派就高於四成，後者有票數增長，加上是次選舉是高度政治化，市民按候選人的政治立場投票，因此不應把選舉結果誇大。他又說，當下只是知道選舉結果，尚未知選舉帶來的後果，籲泛民主派不要不自量力。

梁亦提及普選問題，形容有「黑暗勢力（dark forces）」企圖逼中央在普選問題上就範。他稱民主派在2014年的雨傘運動中爭取公民提名，以及近日提倡「五大訴求」之一的真普選，都有分離性質，稱如港人爭取普選的同時，否定北京任命特首的權力，即等同分離運動。他說，香港的民主派經常想仿效其他國家的選舉模式，但未考慮過香港根本不是一個國家，因此無從類比。他說如要比較選舉模式，香港應和倫敦、紐約或東京等其他國家城市比較，稱這些城市雖可普選市長，但市長的權力遠遠不及香港的特首。

梁：爭取普選同時否定北京任命特首權

等同分離運動

另一方面，中國駐英大使劉曉明早前接受英國傳媒訪問，談及本港區選結果，稱不應過分解讀民主派所謂的「壓倒性勝利」，強調有四成選民投票支持建制派。他表示，建制派候選人在選舉中受到騷擾，形容「黑色恐怖」令一些選民無法投票。

被問到特首林鄭月娥是否要下台，劉曉明讚揚林鄭工作做得很好，稱如非有外部勢力在幕後操縱，她不會失敗，重申林鄭政府和管治團隊仍獲中央全力支持。

明報記者

（2019區選）