聖誕報團跌15% 團費減5%

料新春銷情較佳 惟差過去年

黃進達說，業界反映以往臨近12月，聖誕團會有七成滿，但今年只有約六成，加上今年聖誕假與明年農曆新年只隔一個月，港人一般較傾向新年外遊，料新春團銷情會勝聖誕，但預計會差過去年同期，對市道審慎樂觀，旅行社業界已開始縮減人手，但暫未見結業潮。

旅議會表示，以往受歡迎的內地高鐵團及巴士團，下半年市况逆轉，預計客量較去年同期減兩成，團費跌5%至10%不等，其中高鐵團熱門線路包括廣東省、桂林、廈門、貴州、張家界，團費由800到8000元；巴士團中最便宜的兩日廣東團只需609元，行程包括遊覽港珠澳大橋；另有珠海兩天團，團費1949元，包入住珠海長隆主題樂園酒店及門票。

被問到內地報團人數減，黃進達認為或與政治氣氛有關，如早前傳出港人到內地時過關被截查手機等消息，雖然近期已較少聽聞，但料市道仍需時回復。

團費跌因機票減價 主要惠中長線

至於港人外遊熱點日本北海道、九州，以及長線的歐洲團等，團費定價亦傾向「保守」，以北海道5天團為例，去年旅議會文件顯示最低團費1.2萬元，今年只需9999元；長線團方面，8日東歐團只需6988元。黃進達解釋，反修例運動期間，機場交通受阻塞、航空公司亦縮減航班、調低票價，估計旅行社亦因此減價，但多以中長線團為主，「短線如台北、高雄，可壓縮團費空間不多」。