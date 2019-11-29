新田購物城停業現「羅生門」 黃定光：8月決定不經營 租戶：一直交租有新舖

去年2月3日開始試業的新田購物城，地皮由兩大發展商新地及恒地合組的旋高發展有限公司，以1元象徵式租金租予新田購物城基金有限公司，並由善營有限公司營運。

稱蝕1.8億 盼業主續營

黃定光說，基金會於今年7月開會時認為難以經營下去，資金「填無可填」，故8月初決定不再營運，準備把地皮交還業主。他表示，整個購物城項目蝕約1.8億元，背後金主都為「老友記」並無怪責他，但他非常自責，慨嘆「時不予我」，但沒透露金主是誰。

黃希望，業主能考慮繼續把購物城營運下去。恒地回覆查詢稱，租客尚未交回土地；新地則稱完全無參與營運，着記者向營運公司查詢。

管理處不知 租戶疑假消息

記者昨午3時許到場，約五成店舖正在營業、約一成店舖正裝修準備開業。泰式流水蝦餐廳負責人、藝人姚亦澧表示，未收過購物城結業通知，至今仍需付租金及管理費。姚昨早曾向管理處查詢，職員表示不清楚，令他懷疑結業只是假消息。他稱，沒聽過場地的營運者曾經轉手。他說，餐廳於今年7月開業，營業額保持正數，至今已接近收支平衡，更在一年多前先後在場內開設時裝店、射箭用品店及派對場地。

場內「飛不甩」零食店一名女員工亦質疑結業是假消息，「之前都傳過好多次，但無次真」。她表示，老闆正為聖誕節準備入貨。有驗車行職員稱，近月一直有新租戶搬入，「如果結業我都唔會喺度啦」。購物城facebook本月16日仍更新帖文宣傳場內一間冰室。

黃：允還地前續營 周末赴了解

對於場內商戶繼續營業，黃定光昨早表示，了解後有食肆租戶稱已接團餐希望經營下去，故容許租戶在地皮交回業主前繼續營業，「反正向來都沒有收租」。後來記者再問及流水蝦餐廳等情况，黃說從未聽過場內開此餐廳，亦無聽過該店交租金及管理費，會於周末到購物城了解。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676