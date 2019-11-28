【Emily】中大最新調查：中文收費報 明報公信第一

中大新聞獎 明報奪兩大獎

中大傳播與民意調查中心發表最新嘅傳媒公信力調查，喺8月訪問咗1079名市民，請佢哋就各傳媒評分（滿分10分）。結果顯示，市民對整體香港新聞界公信力評分為5.71分，係2006年以來5次調查中最低，較上次2016年嘅5.89分跌近0.2分。收費報章方面，公信力最高嘅係《南華早報》（5.89分），其次係明報（5.72分），係中文收費報紙中公信力最高。

值得留意嘅係，排名第三嘅《蘋果日報》取得5.71分，低於明報0.01分；蘋果喺3年前，於11份被評分收費報紙中排第八（5.18分）。中大新傳學院教授蘇鑰機話，調查喺8月做，反修例事件正在發酵，呢個社會背景可能影響公眾對一啲新聞媒體嘅評價（詳見A18）。講番中大新聞獎，大會話共有171份作品參賽，刷新紀錄。就明報作品，Emily數過，同事憑〈鄭若驊獨立屋疑有僭建地庫〉嘅報道，今年共獲3個大獎；〈環聯漏洞 林鄭信貸資料任睇〉嘅報道亦得到4個獎項。Emily喺度再次恭喜各位同事！

今屆中大新聞獎嘅得獎者亦趁住得獎結果公布發表聯署聲明，提到反修例事件中，傳媒工作者面對極大挑戰，甚至人身安全受威脅；香港資訊自由如查冊被收緊，對記者履行職責構成阻礙。佢哋呼籲各界尊重及以行動守護新聞自由。