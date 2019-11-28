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2019年11月28日星期四
港聞二
設計耗7年 元朗公廁翻新8年未竣 旱廁改建原定2013完成 部分至今「正研究」
公廁設施損壞3年增33％ 一廁最多爛29處
生產力局表現5年不達標 多宗利益衝突
3流浪貓狗速「人道處理」未載原因 涉違指引
司法機構IT更新延遲5年 稱人手短缺 或縮採購程序聘非公務員
法庭影音系統過時 法官投訴礙證據呈堂
中度智障生寄宿位短缺 最長輪候近6年
渠署勘探不足遺漏工程 淨化海港多付6.9億
認勝利因選民「報復」 非個人實力 未料贏張國鈞 港大生：亂世造素人
選戰疲累翌日昏睡 受訪遲到句半鐘
警總裝修分拆申款 議員批迴避監察
老病貴婦狗棄街 狗主稱業主所為
胃喉插錯肺 大埔那打素病人亡 護士涉錯手 監督醫生涉「睇錯X光」
紗布封喉案 主診醫生停牌上訴失敗
六旬婦墮海 地盤工救人
奧數團赴泰參觀養鬼仔 教育公司違商品例罰款
一男一女 各懷百萬 一袋被劫 一袋不失
尊子漫畫
【Emily】中大最新調查：中文收費報 明報公信第一
【Emily】田北辰不點名斥光頭警長造謠分化
【Emily】卸任主席 梁智仁寄語接任者多聆聽前線
【Emily】泛民請議助 歡迎「手足」應徵
【Emily】指區選問題多 Ann姐搞申訴會
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【明報專訊】（請看附圖）
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設計耗7年 元朗公廁翻新8年未竣 旱廁改建原定2013完成 部分至今「正研究」
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