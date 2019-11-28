奧數團赴泰參觀養鬼仔 教育公司違商品例罰款

兩名被告分別為以香港數學奧林匹克協會名義經營的香港奧協有限公司，和涉案公司經理葉朱慶（40歲），各被票控5項「提供或要約向消費者提供已應用虛假商品說明的服務」罪名。

案情指，被告公司於去年8月2日至7日舉辦泰國曼谷旅行團，行程包括參加「2018年亞洲國際數學奧林匹克公開賽」，公司邀請信上稱行程由金潤國際旅運有限公司（下稱：金潤）承辦。旅行團首日沒有金潤職員，5名事主隨後得知旅行團並非由金潤承辦，其後向海關投訴。葉其後被捕，旅行團的行程及保險單顯示，旅行團由深圳市運通國際旅行社承辦。

辯方求情時透露，被告公司主力籌辦比賽，旅行團由另一名業界人士處理。最後由另一旅行社承辦，被告事前不知情。辯方又稱，被告願意向5名事主全數賠償團費、機票等所有費用，合共93,450元。

【案件編號：KCCC2269、KCS31386－90/19】