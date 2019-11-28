紗布封喉案 主診醫生停牌上訴失敗

案件涉及九龍醫院8年前發生「紗布封喉」奪命案，73歲男病人療養期間，因喉嚨的永久造口遭紗布封上致窒息死亡，涉案12名護士其後接受紀律聆訊，當中3名護士被裁定專業失德罪成，須停牌1個月。

上訴人黃卓義為該病人的主診醫生。黃一方提出上訴理據包括爭議他和涉案護士需共同承擔責任，同時投訴醫委會拖延裁決，令黃承受壓力等，但上訴庭不接納其理據，並在判辭表明，黃身為主診醫生，明顯有責任為病人提供恰當治療，故他未能從醫療紀錄中發現病人的氣管造口有問題，與其專業責任有關，不能將責任委派或分配予涉案護士。

上訴庭又認為，黃曾在10日內見過涉案病人8次，裁定該10日重複出現醫療事故，不屬單一事件。另本案曾進行死因研訊，及針對涉案護士的紀律研訊，黃亦曾申請延期回覆，故目前沒足夠事實基礎顯示醫委會有所拖延。

涉未妥善處理傷口 男嬰手指壞死

陳以誠得直 失當定罪擱置

另外有「兒歌醫生」之稱的兒科專科醫生陳以誠，涉2009年時未能妥善處理男嬰手指傷口，令其傷口及附近組織壞死，終需截指。他早前經醫委會聆訊後被裁定兩項專業失當，判罰停牌6個月。他早前向上訴庭提出上訴，昨被裁定上訴得直，擱置其兩項專業失當定罪，另下令毋須重審兼獲訟費申請。

上訴庭判辭稱，醫委會聆訊未能解釋為何否定陳以誠有力的解釋，其中一項涉及陳以誠在男嬰住院期間正確包紮他的手指，但出院後男嬰手指的包紮方法有異，繃帶完全遮蔽手指，導致未能觀察手指血液循環，而陳的診所亦無該尺寸的繃帶；其二是陳以誠在文件上寫錯「另一傷口」，但醫委會無考慮陳以誠的解釋，再判斷是否疏忽出錯，或是有意圖誤導他人，故裁定陳上訴得直。

【案件編號：CACV155、206/18】