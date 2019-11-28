警總裝修分拆申款 議員批迴避監察

每項低於3000萬 毋須獨立申撥款

政府向立法會提交「2020-2021年度基本工程儲備基金整體撥款」的文件近1000頁，當中包括數以千項涉及少於3000萬元的撥款。陳志全指出，若工程撥款超過3000萬元，便需將該工程立項另外向立法會申請撥款，而文件所見，政府將警察總部涉及1400萬元「警政大樓7樓裝修工程」、涉及1320萬元「警政大樓西翼11樓及警政大樓8樓裝修工程」及1100萬元「警政大樓西翼28樓裝修工程」分開，令3個項目各自少於3000萬元，毋須獨立交上立法會申請撥款，批評政府是迴避監察。本報發現，文件中其他涉及警總工程的包括265萬元「警政大樓18樓裝修工程」；分別涉及300萬元、194萬元，有關警總翻修公眾地方、東翼4樓的照明系統。

公民黨陳淑莊質疑政府將警總項目「分拆上市」做法鬼祟、不老實，質疑是想繞過立法會監察，要求政府交代原因和由誰決定。

陳克勤：或涉不同投標

民建聯副主席陳克勤認為，政府將工程項目分開的做法並非新鮮事，同一文件中亦有如涉及機場禁區部分照明系統、深港西部通道口岸公廁的項目分拆處理，估計警總裝修或涉及不同投標而要分拆，如不同樓層涉不同裝修、保安要求等，而議員亦可在審議整體撥款時向政府發問及監察。