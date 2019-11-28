認勝利因選民「報復」 非個人實力 未料贏張國鈞 港大生：亂世造素人

明報記者

今屆有多名21歲學生素人當選。彭家浩現就讀港大政治及公共行政學系四年級，2016年起入住港大宿舍，曾任學生會外務副會長。他早於年初反修例風波前起決定參選一直被建制派「把持」的西環選區，期望走出學界的同溫層，透過地區事務滲透政治理念。經歷11個月的選戰，終以795票差距擊敗張國鈞。

憂選民期望落空 贏後壓力極大

彭家浩說，勝選並非全因其實力，吸票主因是「反送中」運動。他認為反修例風波揭示建制派盲撐政府及警暴等問題，「引起港人共同承受苦難（的共鳴），選民以報復心態、投票表達不滿，踢走建制派」。

彭家浩前日邊受訪邊謝票，不斷有街坊向他舉拇指打氣，他眼神堅定地回應：「放心，一定會努力！」他承認當選後「壓力極大」，若未來4年工作令選民期望落空，相信比建制派連任的打擊更大。

盼區內「共治」 重大議題開會商

對於未來工作，除了跟進交通、衛生等基本問題，他亦會關注政府倡西環碼頭變成園圃，以及東大嶼連接堅尼地城等議題。他期望創造區內「共治」環境，就重大議題召開居民大會商議，「讓居民知道自己都能參與社區事務，而非投完票後就『彈』給區議員處理」。

他自小關心時事，讀小四、五期間，家人帶他參加七一遊行及六四晚會，逐漸萌生改變社會的念頭。長大後留意新聞、評論，亦收聽陶傑等的網台節目，「細細個想做公務員，可執行政策」，惟他認為近年港府以政治掛帥情况「太嚴重」，講究官員是否聽話，形容相當可惜。

生於亂世，他相信反修例風波難完結，眼見制度外抗爭似乎失方向，期望由地區事務做起，並警惕自己勿重蹈2003年前人覆轍，贏了一屆後又輸掉議席，故提醒自己保持謙卑的心，推動制度上的改革。

（2019區選）