中度智障生寄宿位短缺 最長輪候近6年

審計署：教局需找增加宿位方法

按現行機制，智障學生可選擇申請每周寄宿5天或7天。截至6月15日，共有132名中度智障學生正輪候宿位，其中28人輪候每周5天寄宿，104人輪候每周7天寄宿。審計署發現，在輪候每周5天服務的28人當中，8人已輪候逾1年，輪候時間最長的個案達5年10個月。教育局指出，局方去年5月曾接觸4名已輪候港島特殊學校寄宿服務3至4年的女學生家長，提出在九龍寄宿的安排，但家長拒絕，遂繼續輪候。另外，在輪候每周7天寄宿服務的104名中度智障學生中，65人已輪候逾1年，最長的已輪候3年9個月。

教局研用學校現有空間增宿位

報告指出，據審計署推算，教育局未來數個學年的中度智障學生宿位短缺數目，將由2019/20學年的161個，下降至2025/26學年的29個。審計署認為，儘管宿位短缺數目下降，但仍不足，認為教育局需加倍努力，探討增加供應的方法，以縮減輪候時間。教育局回應，稱會繼續研究可行方法，如利用智障兒童學校現有宿舍部的可用空間，增加宿位供應。

另外，報告稱截至去年9月15日，輪候每周7天寄宿的嚴重智障學生有26人，但提供每周5天寄宿服務的，則有40個空置宿位。審計署認為，教育局應研究把部分空置的每周5天宿位改為7天宿位，另應讓輪候7天寄宿的學生，暫時使用空置的5天宿位，以盡量滿足嚴重智障兒童的寄宿需要。教育局同意有關建議。

（審計報告）