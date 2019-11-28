司法機構IT更新延遲5年 稱人手短缺 或縮採購程序聘非公務員

綜合案件處理系統 原定2016完成

司法機構於2013年獲撥款推行第一期資訊科技策略計劃，審計署發現，第一期計劃4個項目全部延遲。

當中，建立資訊科技基礎設施，以及第一階段在區域法院、裁判法院傳票法庭、相關法院辦事處推展綜合法院案件管理系統，原本預計2016年6月完成，司法機構稱因人手短缺、系統開發延遲等原因，項目預計2021年3月完成，延遲近5年。

審計報告稱，司法機構經資科辦的建議，由全盤外判改為混合方式︰系統分析和設計、整合和維修工作由內部人手執行，推行項目及編製程式則通過外判和動用內部人手處理。

司法機構政務處向審計署表示，更改模式後，每年需聘用20至70名合約員工，但由於難以請人，出現嚴重人手短缺。

報告亦指出，第一階段法院系統開發期間，多個工序延遲，如用戶驗收測試由2017年3月延至2019年初才大致完成，延遲約兩年。

審計署發現，延遲主因是用戶在驗收期間提出大量的更改要求。審計署認為，如能在較早階段提出更改會更理想。司法機構回覆本報查詢時表示，會考慮聘用非公務員合約僱員和縮短採購招標程序，冀盡早完成餘下的項目。

統計處9項目7延遲

審計：投標過程冗長

審計報告亦發現，統計處推行資訊科技策略計劃時，9個項目中亦有7項延遲，當中「電腦輔助電話訪問系統」推展延遲7.8年。審計處留意到，統計處雖在2008年5月已就系統招標向物流署提出要求，但因檢視和修訂用戶要求至2010年9月才為項目招標；其後又因標價較預算高，一度取消投標，終在2013年12月才批出合約並於3年後才推展。

審計署認為，投標過程冗長，並建議應避免至撥款後才修改用戶要求，以免影響進度。統計處長同意有關建議。

明報記者

（審計報告）