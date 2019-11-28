3流浪貓狗速「人道處理」未載原因 涉違指引

野豬豬瘟檢測零個案 漁署：本月做

此外，漁護署若發現死因不明或患病野豬若有非洲豬瘟症狀，便要做檢測，惟至今年6月，漁護署從未就任何活生或已死的野豬做非洲豬瘟檢測。漁護署解釋因公眾地方發現的野豬屍體，通常由食環署人員直接棄置。審計署認為，漁護署需與食環署需加強聯繫推行監測計劃，漁護署表示已取得食環署同意，本月至來年1月做非洲豬瘟監測先導計劃。

根據漁護署指引，流浪貓狗於4天後無人認領並被認為不適合供領養，便會被人道處理，因受傷等個別情况下則可能4天內被人道處理。在2018/19年度，有487隻流浪狗和269隻流浪貓被人道處理，牠們於處理前被扣留在動物管理中心由0至93天不等，平均為10天。共有47隻貓狗在4天內被人道處理，其中3隻無記錄原因。

流浪貓狗觀察期不一 促訂足夠指引

審計署指出，3隻貓狗於在最短扣留時限內被人道處理而沒有記錄原因，似乎不符合漁護署的指引。報告續稱有些貓狗的觀察期頗短，有些則很長，署方未闡明貓狗應被觀察多久後人道處理，促漁護署就處理流浪貓狗事宜提供足夠指引，並需確保指引獲遵從。漁護署同意審計署建議。

野生動物滋擾投訴方面，由2014/15年1147宗，升75%至2018/19年2012宗，當中43%與野豬有關，其次是猴子和野生雀鳥個案。2014至19年期間，承辦商捕獲的猴子數目下降59%，由499隻下降至205隻，承辦商解釋猴子熟悉捕猴籠，審計報告要求繼續留意需否改善捕猴策略。

毛孟靜批不透明 疑人為失誤

民主派立法會議員毛孟靜批評，漁護署在人道處理流浪貓狗方面「完全不透明」，公眾無法掌握動物個案細節，而有3宗個案無交代原因，惹人懷疑是人為失誤引致動物死亡。她說，關注動物權益的團體均提倡「零人道毁滅」，台灣亦以此為原則，香港在動物權益保障方面相對落後。

（審計報告）