生產力局表現5年不達標 多宗利益衝突

生產力局為政府資助機構，2017/18年度獲2.2億元資助，理事會由23名特首委任的成員組成。審計署昨發表兩份針對生產力局行政與管治，以及顧問、研發及培訓服務的報告，詳列34項需改善的問題。

報告指出，生產力局過去5個年度，每年需滿足22至30個主要表現指標，但每年度最少有1項未能達標，其中2014/15年度多達10個項目不達標，達標率僅約67%。主要表現指標中，「培訓課程收入」一項連續5個年度無法達標，表現只及指標的47%至65%；收入更連年減少，由2014/15年的1290萬元降至2018/19年的760萬元。另3項指標有3年或以上不達標。

擅改定義連年降目標 顧問服務始達標

針對顧問、研發及培訓服務審查，生產力局自2014/15年起連年下調接受的顧問服務數目目標，但過去連續4個年度仍不達標。其後機構於2018年7月修改顧問項目定義，將服務費逾5000元的實驗室測試等製造支援項目，亦納入顧問服務，以追上目標，故2018/19年才達標，惟若「還原」該等項目定義則不能達標。不過，並無文件證明機構曾就定義改變一事通知理事會或創新科技署。

1/4未收回成本 蝕3300萬無解釋

審計署又發現，過去5個年度完成的4299個顧問項目，25%未能收回成本，總虧損達3300萬元，無文件解釋原因；而涉香港以外的788個顧問項目，近39%未收回成本，虧損逾140萬元。研發方面，截至今年8月底局方擁有123項專利，僅4項為該局帶來150萬元特許或授權費收入。

另外，審計報告顯示，機構有多宗涉及利益衝突的問題，包括有理事會成員延遲利益申報、有利益衝突職員參與招聘遴選、採購人員沒有申報利益等。其中採購方面，今年1月機構有兩張訂單於同日發給同一供應商，以採購相同機械臂，若合併申請，訂單涉款逾60萬元，即超過50萬元的報價限額，須做招標程序，疑個案涉分拆訂單規避招標政策。

莫乃光：10年問題猶在 顯內部監察不足

立法會資訊科技界議員莫乃光認為，審計報告揭示生產力局在管理方面存「重大缺陷」，尤以更改顧問項目表現指標定義以求達表現指標、無法收回成本、分拆訂單規避招標政策等問題較為嚴重；事隔10年管治和行政問題仍存在問題，反映機構內部監察不足，局方責無旁貸。莫說，政府近年於推動創科和研發活動已投放上百億元公帑，必須嚴格監察，確保公帑的使用恰如其所，否則將難令社會有信心。

（審計報告）