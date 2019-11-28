公廁設施損壞3年增33％ 一廁最多爛29處

審計視察30公廁 1個月增126損壞

審計報告指出，食環署轉介維修的公廁和旱廁設施損壞項目，由2015年的13,290項增至2018年的17,732項，增幅33%，有6間公廁的維修保養要求每年平均達89至128項。食環署解釋，或因公眾不恰當使用、設施老化、加強監察使發現的損壞大增等。審計署再於今年5、6月實地視察30間公廁，5月發現384處損壞，6月再視察時則發現307處損壞，包括181項今年5月發現但仍未修理的項目和126項新損壞項目，其中一個公廁多達29處損壞，包括衣物掛鈎、廁紙架、廁板、梘液器損壞等。審計署認為食環署需加強維修保養，並處理損壞增加問題。

公廁巡查方面，審計署發現2018年1月至2019年6月間，旺角和元朗區實際的日常巡查次數，較預定的分別少11%和24%。食環署解釋因職位空缺、人力資源調配至其他工作，以及職員忘記把巡查報告輸入系統。審計署認為不理想，稱食環署需確保日常巡查按預定進行並輸入系統。

（審計報告）