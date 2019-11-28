設計耗7年 元朗公廁翻新8年未竣 旱廁改建原定2013完成 部分至今「正研究」

收地區意見一改再改 結構問題曾停工

審計署發現，截至今年8月44間公廁翻新工程在獲批撥款並納入翻新計劃已達4至8年，但工程仍未完成，其中元朗一間公廁翻新工程早於2011年初獲批撥款開始設計，但因設計的工程範圍大，遭區內人士反對，修改後再有區議員要求裝生物處理污物系統，又要再做研究。至2018年終開始工程，本來今年2月完工，但拆除批盪後發現結構磚牆狀况欠佳一度停工，最新預期本月完工。

北區工程承辦商表現差 接9關注警告

另外，由2012年中開始地區諮詢的北區一間公廁重置工程，原目標2017年7月完工，因承建商工程緩慢、物料等問題，建築署和顧問公司前後9次去信關注和發警告信，加上有村民擔心風水問題要停工，該公廁最後於今年5月完工，上月開放使用。

建築署和食環署解釋元朗公廁個案，是因諮詢收到的要求，擬定設計需時約7年，亦因未能預知的結構安全問題致工程延後，審計署認為，建築署要做所需評估，以盡早完成工程。審計署續指出，北區公廁個案延誤因承建商表現未如理想和施工進度緩慢，認為建築署需監察並確保承建商調配足夠資源推行項目。

男女廁格1：2比例 逾半公廁未符

改建旱廁方面，食環署計劃2005年起分階段將所有鄉村旱廁改為冲水廁所，目標2012/13年完成，雖已完成441項改建，但至今年6月仍有51間旱廁。署方解釋因涉私人地段、缺乏供水、區內人士反對等問題，目前計劃清拆18間旱廁，餘下33間正做研究或正施工，審計署促加快行動。

食環署自2004年採用男女廁格比例應為1：2的指引，但審計署發現至今年6月，仍有53%公廁、即421間的女廁廁格少於比例要求，當中360間是在2004年後建造或翻新。食環署解釋，大部分不符比例的公廁面積較少，受環境限制無法擴建。審計署認為，食環署要在諮詢建築署後，在可行範圍內符合指引所訂比例。

專家：應做好諮詢 議員批懶散促交時間表

香港公廁協會副主席熊志權表示，若改工程圖則，需經則師、結構工程師審核，若要改排水系統更牽涉挖路工程，承建商報價後再申請撥款，動輒需時數年，事前做好諮詢能避免改圖則，加快工程。

民主黨立法會議員黃碧雲批評，食環署和建築署「懶散、拖得就拖，7年做設計不能接受，港珠澳大橋都差不多起好！」她認為當局應盡早做好翻新工程的地區諮詢，免圖則一改再改。她續說，男女廁格比例指引採用至今15年，仍有逾半公廁未達標，情况嚴重落後，促食環署盡快提交改善時間表，以減女士輪候時間。

明報記者

（審計報告）

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