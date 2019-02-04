【Emily】光頭警長以為有160萬「廢票」 政府fb澄清：勿亂造謠

求驗傳媒：可能唔識用Excel計錯

光頭警長聲稱候選人總得票得125萬左右，但投票人數有成294萬，質疑「仲有160幾萬票去咗邊」，一眾微博網民附和並熱烈討論係咪有選舉舞弊。「求驗傳媒」同飲食界黃傑龍為此fact check（求證），發現好大可能係質疑者唔識用Excel而計錯數。政府公布區選結果嘅網站上，會喺勝出候選人嘅得票旁加粒星*，所以如複製有關數據，再用Excel計總和，係無法處理有*嘅數據、會當係0咁處理。換言之，光頭警長質疑唔見咗嘅160幾萬票，其實就係勝選者嘅總得票。

政府亦喺facebook澄清，話區選總投票人數係2,943,842，而候選人總得票係2,931,745。政府叫大家只要將1090名候選人嘅得票相加，就知道有效票係幾多，「所有數字都是公開、透明的。請勿胡亂製造謠言，影響市民對選舉制度的信心」。