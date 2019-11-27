旺角大衝突暴動罪成 佔旺女村長囚46月

患腦癇症及輕度智障的畢慧芬（24歲）在庭上不時抽搐，大呼小叫，辯方大律師郭憬憲形容她「好緊張」，她聞判後聲淚俱下，聲言上訴。

官：爭取自由民主權利非絕對

鑑於暴動案件引起廣泛關注，法官練錦鴻重申民主、自由、公義人人皆應享有，法庭不應批評爭取者，然而爭取的權利非絕對，爭取過程不能犧牲他人安居樂業的利益。

辯方建議法庭應感化官建議免卻被告入獄，因輕度智障的被告「喺監倉會冇乜發展」。練官表示本案量刑應側重阻嚇，被告背景及更生因素比重不大，拒絕感化建議，稱否則會向社會傳遞錯誤信息，令他人覺得無論街頭示威多暴力，均可接受感化了事。

練官稱被告案發時目擊行動「升級」仍幫忙掘磚，肯定知悉其他參與者目的及協助犯罪，刑責相同，參考同一事件中暴動罪成的楊家倫案（判囚4年9個月），將量刑起點定於4年半。

對於被告身世，練官表示同情，形容她是「被主流社會遺棄的人」，原本成績不理想、與同學相處不和諧，2014年參與社會運動後受注目，自我形象提升，推論被告參與社運有可能為獲取認同、存在感。練官說，被告對美好生活的渴求無可厚非，但此非免除刑責及可判處感化理由，法庭只可酌情減刑，判監46個月。

【案件編號：DCCC570/2018】