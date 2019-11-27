爭產案 馬恩國母子獲判四分三

官裁馬父兩段婚姻有效

原告為馬家寶女兒馬蕭蕭，被告為馬恩國及其母譚慧敏。原告方指稱，已故的黃月霜（又名黃逸霜及黃嬌）於1958年誕下馬蕭蕭，1961年與馬家寶在同和酒家設婚宴；譚慧敏則於1970年與馬家寶註冊結婚，1971年誕下馬恩國。原告認為，黃月霜和馬家寶的婚姻，符合《婚姻制度改革條例》（下稱條例）下「新式婚姻 」的定義。被告方則爭議上述婚姻沒公開慶祝，不屬「新式婚姻」。

馬家寶兩名徒弟供稱，當年獲馬家寶母親邀請到同和酒家吃晚飯，當日飯菜比平常豐富，馬母更宣布「四姑（即黃月霜）正式入門馬家」，眾人舉杯慶祝。法官陳江耀於判辭表示接納馬家寶徒弟的證供，認為馬母當時公開確認二人的夫妻關係，又形容馬家寶當年經濟狀况不佳，沒理由奢侈地設宴，《條例》亦沒就婚禮設任何標準，遂裁定馬家寶和黃月霜當年舉行簡單及符合「新式婚姻」定義的婚禮。

馬家寶另一學生供稱，譚慧敏於1966至67年間跟隨馬家寶學畫，後來曾遭黃月霜在街上追罵「你個狐狸精，搞我老公」。譚作供時否認事件，只稱一個女人要求她歸還畫作。陳官在判辭裁定譚的證供不可信，裁定譚當時已知悉馬蕭蕭的身分，以及黃月霜與馬家寶的婚姻關係。

同父異母姊姊獲判四分一

但陳官指出，「新式婚姻」的法律地位，在《條例》於1971年生效後才被確立，而譚慧敏早於1970年已與馬家寶註冊成婚，裁定兩段婚姻均屬有效。陳官同時下令，譚慧敏可承繼馬家寶一半遺產，其餘則由馬恩國和馬蕭蕭以法定信託形式承繼。

馬家寶為中國著名寫實派畫家，師承國畫大師高劍父和著名油畫家李鐵夫，不少作品記錄香港社會變遷和民間生活點滴，遺下300多幅畫作。馬生前曾獲時任新華社香港分社社長梁威林邀請，繪畫毛澤東和華國鋒肖像，至1985年去世。

【案件編號：HCAP13/11】