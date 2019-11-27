事主怕家庭破裂啞忍 父淫女兒11年認亂倫

還押期間函女兒求助 稱或自殺

被告原被控18項強姦、1項意圖妨礙司法公正及8項屬交替控罪的亂倫罪，昨承認8項亂倫和1項妨礙司法公正罪，其餘控罪則存檔法庭。法官形容被告對女兒性剝削長達11年，將判刑押後以索取事主的創傷報告。

根據案情，X於1995年7月在內地出生，現年24歲。X於2002年隨母親來港，與被告同住屯門一單位。案發時父親擔任貨車司機，母親任職侍應，兩人上班時間不相同。首次案發於2006年暑假，當時11歲的X因回鄉證過期，無法隨母親回內地參加喜宴，遂與父親留港，其間被告與X性交，並着她守秘密。

首次案發事主11歲 曾用手機拍過程

翌年1月，被告趁妻子不在家再與X亂倫，更用手機拍下。X因不想家庭破裂，加上母親經常威脅會自殺，及被告答應讓她外出等原因，一直啞忍，只曾在2016年告知一名女友人。去年7月，X已屆23歲，在一個月內六度遭被告性侵犯，更無使用安全套。去年7月18日，兩人因X外出而爭執，被告威脅沒收X的家門鑰匙、要求檢查X的手機和掌摑X，X決定報警。被告被捕後，還押期間曾兩度寫信予X，聲稱會自殺，要求X「幫助他」，X將事件告知警方。

【案件編號：HCCC161/19】