平治翻滾50米 車尾壓扁 高速撞牆 無牌男釀3死傷

事發昨凌晨4時許，一輛平治私家車沿青葵公路行駛，至近青衣長青隧道入口時疑收掣不及，翻滾撞向隧道入口牆身，車尾嚴重撞毀，前座受傷男乘客及無傷男司機自行爬出，後座兩名女乘客重傷被困，由消防救出送院，其中一人搶救後不治。警方到場為司機作酒精呼氣測試，發現他曾飲酒，惟讀數未超標，正調查意外原因。

司機被捕 酒精讀數未超標

現場消息稱，事發時長青隧道正實施單管雙程行車，往新界方向要轉入往九龍方向管道的右線，工人於路中心放置了設有指示燈的長欄，又擺放雪糕筒引導車流。載有4人的肇事平治私家車沿青葵公路往新界方向高速駛至，先撞斷路中欄杆，再衝入往九龍方向的行車線，並一度向前翻滾近50米，撞向隧道口牆身始停下，車尾壓扁。

撞欄後撼長青隧道牆身

30歲鄭姓男司機未有受傷，與受傷的28歲李姓前座男乘客自行爬出，後座21歲嚴姓女乘客及22歲周姓女乘客被困，由消防到場用工具鉗剪開車架救出，連同李男一同送院。嚴女送院時已昏迷，經搶救後延至凌晨5時45分不治；周女則清醒，和李男送院後情况嚴重。

5人到場指罵司機 恐嚇記者：斬黃絲咁斬你

意外後，5名疑為死者友人的黑衣青年駕車趕至，甫下車即與姓鄭司機爭執，不斷指罵鄭「害死人」，5人及後與鄭一同和到場的交通警爭執，粗口橫飛，情况混亂，他們發現有大批記者在旁拍攝時，更恐嚇記者稱：「影咩呀影？信唔信我好似斬黃絲咁斬你吖嗱？」交通警見狀隨即拉開他們。

警方調查後，發現鄭並未持有駕駛執照，遂以危險駕駛引致他人死亡及無牌駕駛拘捕他，現正扣留調查；另本報記者發現現場有一車牌，其登記資料與涉事平治不符，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查。