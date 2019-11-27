民協取超區入場券 是否出選協調非建制板塊

民協於今屆區議會選舉中獲得19席，取得「超區入場券」，上屆立法會選舉，民協何啟明亦曾出戰超區但落敗。民協副主席楊彧昨說，明年立法會選舉的安排仍未討論，認為有必要與各非建制板塊一同討論，稱區議會選舉較簡單，主要是建制與民主派「一對一」，惟立法會採比例代表制，需要與傳統泛民政黨、政治素人協調。

深水埗區議會25席中，民協取得11席，成為深水埗最大黨。問到民協會否競選區議會正副主席，楊表示尚未討論，稱深水埗區的非建制勢力分布較明顯，相信能與友好政黨協調，惟擔心其他區議會中，政治素人與各民主派政黨勢力平均，憂慮會出現分歧。

籲民主派做好地區工作 免蹈2007年覆轍

2003年民主派於區議會亦曾大勝，到2007年選舉建制派大幅收復失地，民協主席施德來認為，民主派應在未來4年有更紮實的地區工作，不能掉以輕心，民協亦願意向各區當選人分享經驗。楊彧亦表示，要於未來4年令民意延續，希望在區議會「撥亂反正」，如取消授權票、改善撥款機制，令建制派即使在4年後能重奪主導權，也不能胡作非為。他亦警告政府不要因民主派主導區議會，就削減區議會撥款。

參選黨員全部報捷的工黨昨亦見傳媒，主席郭永健表示，選舉結果反映市民對政府不滿，逾七成的投票率代表「沉默的大多數」亦以選票表達意見。

在荃灣荃威選區當選的趙恩來表示，計劃在新上任首次會議中，動議支持五大訴求及調查警暴。

（2019區選）