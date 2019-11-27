擊敗田北辰素人：贏在貼地 劉卓裕稱居民多愁容 連月向街坊說3萬句加油

明報記者 林穎茵

「我原本都好離地」，本為公關公司行政總裁劉卓裕承認自己曾經離地，他說，自去年為其大嫂、九巴女車長葉蔚琳擔任工業行動幕後軍師後才開始「落番地」，他的區選宣傳策略亦沒花巧，幾乎每日親自到屋苑主要出入口與居民接觸，了解他們想法。

劉卓裕笑言由宣布參選到上星期，無一日覺得自己會打敗田北辰，奪得區議會議席。田北辰是少數明確提出政府應成立獨立調查委員會的建制派，又多次批評政府的不足，劉卓裕說，這的確是場硬仗，但認為田北辰始終脫離不到建制派的「傲慢、漠視和無知」。

劉卓裕舉例，愉景新城通往巴士總站的扶手電梯於過去8年故障逾百次，適逢選舉宣傳期不時下大雨，扶手梯常壞，他批評田北辰只用建制派的一貫解決方法，說自己認識人，很快可以修理好，「他忘記了自己不會用」，認為問題不止「一時三刻的修理」，而是長遠問題。最終愉景新城管業處向劉卓裕表示會重新設計招標，全面更換扶手電梯。

巴士站電梯8年壞百次 稱「田北辰不會用」

當選翌日劉卓裕在區內謝票，有近20名街坊哭着跟他打氣，要他到理大救學生，令他深受觸動。他說，屋苑鄰近港鐵車廠，區內有嚴重噪音問題，未來4年會做好地區工作，延續議席，「不會再讓2007年民主派大勝後大敗再發生」。

田北辰日前知悉選舉落敗時表現大方，稱尊重選民決定，說得票與上屆相若，代表支持者對地區工作滿意。他分析落敗與政治因素有關，而選舉結果顯示年輕人並非政治冷感，對香港長遠發展是好事，呼籲政府不要看輕年輕人的意見，認為寧願市民用選票發聲，比用暴力好。

（2019區選）